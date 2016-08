Confira o que abre e fecha no aniversário de Campo Grande

Deurico/Capital News Abre e fecha no feriado em Campo Grande

A comemoração dos 117 anos de Campo Grande, na sexta-feira (26), será feriado. Mesmo o feriado sendo somente no município, terá mudança como fechamento de alguns órgãos. Para quem fica na cidade confira o que abre e fecha.



Órgãos públicos – Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado decretam ponto facultativo e voltam ao normal na segunda-feira (29).



Justiça – não terá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.



Supermercados – abrem normalmente, inclusive os que funcionam 24h.



Lotéricas – As lotéricas funcionarão com pontos facultativos.



Comércio - o comércio funcionará com pontos facultativos.



Shoppings:

Campo Grande – terá alimentação e lazer funcionando em horário de domingo, das 10h às 22h, e as lojas abrem das 12h às 20h.



Norte Sul – horário normal, das 10h as 22h, todas as lojas estarão em atividade a partir da abertura do shopping.



Bosque dos Ipês – as lojas abrem na sexta, das 14h às 20h, e a praça de alimentação, das 10h às 22h, que é horário de domingo.



Correios – as agências da capital estarão fechadas, voltando a funcionar normalmente na segunda-feira (29).



Bancos – os bancos da capital permanecerão fechados durante o feriado, voltando ao funcionamento normal na segunda-feira (29).