Com investimento de US$ 56 milhões, obras do Reviva Centro devem começar no segundo semestre

Divulgação/PMCG Marquinhos Trad durante assinatura do controto de US$ 56 milhões com o BID

Projeto que planeja revitalizar o centro de Campo Grande, em torno da rua 14 de julho, tem tudo para finalmente sair do papel. O prefeito Marquinhos Trad assinou na manhã desta sexta-feira (12), o contrato no valor de US$ 56 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que será investido no projeto.



Após dez anos tentando fazer com que a ideia fosse levada a diante, a expectativa do executivo municipal é fazer do Centro da Capital uma nova opção de lazer e convivência para a população.



“É mais do que uma conquista, uma realização. Foram quase dez anos em busca da assinatura de um contrato para revitalizar o quadrilátero central de Campo Grande. Na data de hoje, com essa assinatura, podemos dizer que não apenas o Centro de Campo Grande sairá fortalecido e rejuvenescido, mas vai irradiar em todos os bairros da nossa Cidade Morena”, declarou Marquinhos.



Assinatura do contrato aconteceu em Brasília (DF), na manhã de hoje. Acompanharam o prefeito de Campo Grande, o secretário de Governo e Relações Exteriores, Antônio Cézar Lacerda, e a diretora-executiva de Planejamento e Gestão Estratégica, Catiana Sabadin.



Para Lacerda, o projeto vai trazer melhorias para a região central da cidade, que há muito tempo tem sido “desprezado”, com a instalação de comércio e shoppings nos bairros da Capital. “É a oportunidade de transformar o Centro, sobretudo a Rua 14 de Julho, em um shopping a céu aberto”, argumentou.



Participaram também da solenidade de assinatura o representante do BID, Hugo Flórez Timorán, senador Pedro Chaves, deputado Carlos Marun, vereadores João César Mattogrosso, Odilon de Oliveira e Papy, e os secretários de Cultura e Turismo, Nilde Brum, e de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain.

Divulgação/PMCG Solenidade de assinatura, em Brasília (DF), contou com a participação de autoridades e representantes locais



Projeto

Com a assinatura do contrato, a prefeitura de Campo Grande trabalha agora para abrir licitação e dar início as obras ainda este ano. O projeto prevê mudanças estruturais na área central da Capital, com objetivo de trazer mais conforto e modernidade aos comerciantes e moradores da região, de acordo com a prefeitura.



Entre as melhorias previstas, estão o embutimento da fiação, ampliação de calçadas, criações de áreas de lazer e reordenamento do trânsito no entorno da rua 14 de Julho. Também estão programadas obras de drenagem, pavimentação, esgoto, arborização e nova iluminação na Rua 14 de Julho, entre a Fernando Corrêa da Costa e a Mato Grosso.



Pontos turísticos, como o Horto Florestal, Mercadão Municipal, Camelódromo e a Morada dos Baís, também serão beneficiados pelo projeto.