“Cobrança da tarifa está em conformidade com a legislação”, diz shopping sobre estacionamento

Deurico/Arquivo Capital News Centro comercial afirma que vai responder ao Procon

Depois de ser notificado pelo Procon sobre o reajuste dos valores cobrados pelo serviço de estacionamento, o Shopping Campo Grande garante que a “cobrança da tarifa está em conformidade com a legislação vigente”.

De acordo com a tabela de preços divulgada pelo shopping, motos pagam R$ 6 pelas três primeiras horas e demais veículos pagam R$ 8. O adicional é de R$ 1 para cada hora. Em caso de pernoite, o valor será cobrado conforme o horário de entrada e de saída do veículo.

“O empreendimento irá prestar os esclarecimentos necessários”, informou o centro comercial, na tarde desta terça-feira, por meio da assessoria de imprensa. Segundo informações divulgadas pela prefeitura da Capital, o Shopping deverá prestar as informações solicitadas, detalhando a forma de execução do serviço e, se terceirizado, apresentação da cópia do contrato, bem como o quantitativo de vagas disponíveis, discriminando, inclusive, as descobertas, os valores cobrados e a forma da cobrança.

O Procon questiona ainda o fato de não haver a diferenciação de preços, com valor menor para as vagas que são descobertas.