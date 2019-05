Clima de tensão: rodada de negociações termina em atrito

Deurico/Capital News Próxima reunião vai acontecer na segunda

Gritando a plenos pulmões ‘Azambuja a hora é essa vamos cumpri a promessa’, a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) se mobilizaram em frente a Governadoria com promessa de acampar até que seja resolvida a situação do abono salarial entre outros pedidos da categoria.

O presidente da Fetems Jaime Teixeira, relatou que a conversa foi tensa e ambos os lados estavam nervosos e que eles não irão sair. Os servidores estão revoltados com o projeto de lei que prorroga o abano salarial para os servidores por mais 12 meses, até maio de 2020. “Estamos em negociação desde abril e até agora nada. Tem colegas que gostariam de estar aqui, mas estão cumprindo a decisão judicial”, relatou para a equipe de reportagem do Capital News a cozinheira Roseli de Almeida Costa.

A princípio a intenção dos servidores é permanecer acampado. Durante a mobilização um dos responsáveis pela segurança do local, pediu que as pessoas saíssem de lá, pois não podiam acompanhar. Os funcionários se revoltaram e uma discussão se iniciou entre as partes. A Polícia Militar e o Batalhão de Choque, foram acionados para manter a segurança.

Quando Jaime saiu da reunião que estava dentro da governadoria, decidiu que não iriam sair e todos permaneceriam no local, atendendo alguns pedidos como não fazer barulho. Jaime anunciou para a categoria que na próxima segunda-feira (27), os administrativos da educação deverão participar de nova reunião para negociação salarial com o Governo com a presença da titular da SED-MS (Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul), Maria Cecília Amêndolla da Mota.