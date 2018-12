Clientes são surpreendidos com cobrança de estacionamento em Supermercados Comper

Deurico/Arquivo Capital News Rede Comper

Novo regulamento para uso do estacionamento do supermercado Comper localizado na Avenida Mato Grosso com a Avenida Ceará obriga consumidor a efetuar compra mínima no valor de R$ 30 reais em produtos da Rede, para ter a isenção de pagamento da tarifa.

Segundo informações do Site JD1 Notícias, o coordenador da Superintendência para Orientação e Defesa Do Consumidor (Procon-MS), Marcelo Salomão, disse que “o estabelecimento pode sim cobrar pelo estacionamento privado. Mas é importante que os consumidores sejam avisados previamente, tendo em vista que o lugar já aderiu à gratuidade ao longo do tempo, não pegando os consumidores de surpresa”, diz Salomão.

Conforme comerciantes do local, “houve uma baixa na movimentação de clientes depois da inserção da tarifa. O prejuízo é visível e fora do esperado para a época de final de ano, e isso é prejudicial para nós que alugamos o espaço e vendemos produtos diferenciados”, enfatiza um dos empresários.