Chuva acima do normal deve marcar a Primavera de Mato Grosso do Sul

A Primavera no Hemisfério Sul começou nesta sexta-feira (21), às 17h02, e termina no dia 21 de dezembro às 14h28 (horário de Brasília). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), climatologicamente, é um período de transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil, onde há o início da convergência de umidade, que define a qualidade do período chuvoso sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste, bem como a parte centro-sul da região Norte.



A previsão para a Primavera indica alta probabilidade das chuvas ocorrerem acima da normal em grande parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido à atuação da formação de sistemas de baixa pressão atmosférica, que geralmente estão associados à ocorrência de chuvas regulares e intensas. Nas demais áreas, os acumulados de chuva permanecerão abaixo da média.



Em Campo Grande, neste sábado (23), o dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Os termômetros devem marcar temperaturas entre 21°C e 37°C.



No resto do país

Os volumes de precipitação no norte da Região Nordeste costumam ser inferiores a 100 mm, principalmente para o norte do Piauí e noroeste do Ceará. Já na Região Sul pode ocorrer episódios de Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), que estão associados a chuvas fortes, rajadas de vento, descargas atmosféricas e eventual granizo. Com o gradativo aumento das chuvas em grande parte do país nesta época do ano, tem-se o início do plantio das principais culturas de verão.



Devido a um acentuado resfriamento da Temperatura da Superfície do Mar no oceano Pacífico Equatorial, durante o final de agosto e início de setembro de 2017, houve um pequeno aumento da probabilidade de ocorrência de um fenômeno La Niña no final da Primavera e início do Verão de 2017/2018.



Entretanto, caso haja uma confirmação do fenômeno, provavelmente este será de curta duração. A partir de janeiro, as probabilidades de ocorrência de La Niña decrescem, à medida que as probabilidades de condições de neutralidade aumentam nos meses seguintes. Outros fatores, como a temperatura na superfície do oceano Atlântico Tropical e no sudoeste do Atlântico Sul, também poderão influenciar o regime de chuvas no país, dependendo das suas características climáticas durante esta estação.