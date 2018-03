Centro terá pontos de embarque e desembarque de passageiros

Tamanho do texto

PMCG Serão implantadas baias de embarque e desembarque, carga e descarga, parada de carros oficiais e de idosos

A rua 14 de Julho será transformada em um shopping a céu aberto, através do Projeto Reviva Campo Grande. Entre as mudanças, há previsão de que 130 vagas deem espaço a uma calçada maior. Para conciliar a comodidade dos pedestres com a necessidade de vagas de estacionamento, serão implantadas baias de embarque e desembarque, carga e descarga, parada de carros oficiais e de idosos.

Os pontos de embarque e desembarque devem reduzir os problemas com estacionamento, tendo em vista a rotatividade das vagas já existentes. Com exceção dos lojistas e funcionários, os usuários que frequentam o centro não permanecem o dia todo.

Um dos objetivos da revitalização do Centro é promover o dinamismo econômico na região, proporcionando um aumento do número de frequentadores. Uma solução adotada pela Prefeitura é o incentivo à iniciativa privada para instalação de estacionamentos verticais, visando aumentar a oferta de vagas.

O Município de Campo Grande já estabeleceu incentivos fiscais para a construção de edificação vertical destinada a estacionamentos de veículos, mediante a isenção de ISS da construção civil, ISS da atividade e IPTU do edifício. A concessão dos benefícios é autorizada pela Lei n. 5.515, de 20 de janeiro de 2015.