Centro Comunitário de dois bairros capacitam 40 artesãs em Ladário

Divulgação/Assessoria Após a finalização do curso poderão trabalhar na área

Artesãs de Ladário tem primeira turma de curso realizado no centro comunitário do bairro Mutirão e Santo Antônio em parceria com a Secretaria Especial de Políticas Públicas, Sociais e Cidadania, está formando 40 artesãs que poderão atuar no mercado de trabalho em abril, quando acontece a conclusão do curso.



De acordo com a secretária Delari Ebeling, “o nosso objetivo é formar profissionais para o mercado e agregar renda para as famílias do nosso município”, ainda Segundo Ebeling, o curso é de longa duração, para garantir que o aprendizado seja realmente aproveitado de forma a contribuir para a produção dessas famílias no futuro.



São 40 horas de aulas que começaram agora, em fevereiro, e devem terminar no mês de abril. A partir daí, serão formadas novas turmas, mas a intenção é realmente garantir um bom aproveitamento do aprendizado.



No encerramento, os alunos receberão um certificado que poderá abrir as portas para o mercado. A maior parte dos alunos é de mulheres donas de casa, mas jovens, inclusive homens, estão aprendendo o artesanato que vai poder gerar dinheiro extra.



O evento está marcado para 12 de março, um domingo, na Praça Gastão Brasil, onde fica a Maria Fumaça, perto do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. “O primeiro trabalho desses futuros artesãos, será colares que serão distribuídos para as mulheres em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é no dia 8 de março”, adiantou Delari.



O trabalho que está sendo desenvolvido utiliza a técnica de “fuxico”. São artesanatos em tecido, utilizando pérolas, botões e vários tipos de material reciclável. Estão sendo feitos tapetes, colchas, colares, brincos e uma infinidade de outros produtos.