Foto: Nova News Carreta com 81 cabeças de gado tomba na MS-473

Uma carreta com 81 cabeças de gado, trombou na MS-473, em Nova Andradina na tarde desta terça-feira (18). De acordo com informações é de que um gado teria morrido com o acidênte.

Conforme divulgado pelo site Nova News, o motorista do caminhão saiu de uma fazenda da região, quando pegou a rodovia com sentido a cidade e em um subida um dos animais que estavam sendo carregados se curvou para o lado lavando o caminhão a tombar. Alguns animais conseguiram sair e ficaram pela estrada.

O Corpo de Bombeiros e a PMR (Polícia Militar Rodoviária) se deslocaram para trecho onde ocorreu o acidente. Um guincho foi também solicitado para fazer o destombamento do caminhão, com placas de Nova Andradina, e do semi reboque, com placas de Santa Inês (PR). O motorista saiu ileso.