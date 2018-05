Campanha realiza blitz de prevenção a acidentes de trânsito

Mapio A ação acontece na rotatória da Avenida Costa e Silva das 15h30 até às 17h

A campanha “Nós Somos o Trânsito” realiza uma blitz de conscientização sobre a importância da prevenção de acidentes. A ação acontece na rotatória da Avenida Costa e Silva nesta quarta-feira (23) até às 17h.

A iniciativa da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) faz parte do movimento Maio Amarelo e conta com a parceria da Coca-Cola FEMSA Brasil em Campo Grande. Colaboradores da empresa caracterizados de garçons entregarão folhetos da campanha, com a mensagem "quando for dirigir, beba água!".

"A prevenção de acidentes está diretamente ligada à valorização da vida, uma das premissas de nosso compromisso de Sustentabilidade e atuação. Logo, estar presente nesta ação faz todo sentido para a empresa e para nossos colaboradores, que voluntariamente estarão nesta blitz", afirma Gilson Evandro Steluti, gerente de manufatura da Coca-Cola FEMSA Brasil em Campo Grande.