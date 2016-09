Após três semanas, greve continua sem previsão de término

Deurico/Artigo Capital News Greve continua

A Fenaban reuniu mais uma vez para negociações, na terça-feira (27), e nada foi resolvido. A greve já dura 23 dias, a categoria bancária está forte na decisão. O Comando Nacional dos Bancários reafirmou que a proposta deverá contemplar emprego, saúde, vales, creche, piso, igualdade de oportunidades e segurança.



Os bancos se reunirão com a Fenaban nesta quarta-feira (28), pela manhã e as negociações com o Comando Nacional serão retomadas às 14h. De acordo com o Comando Nacional cobra que a proposta deve ter ganhos para categoria. “Nossa orientação é que a greve continue forte em todo o País. Somente com a nossa mobilização vamos conquistar um acordo que atenda às demandas da categoria”, ressaltou Roberto von der Osten, presidente da Contraf-CUT e um dos coordenadores do Comando Nacional dos Bancários.



Até a terça-feira (27), 13.449 agências e 36 centros administrativos tiveram as atividades paralisadas. O número representa 57,5% agências de todo o país, um recorde para a categoria. Em Campo Grande e região, 151 unidades bancárias estão sem atendimento – 94,4% das 160 agências existentes.