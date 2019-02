Agetran pede atenção para interdição de avenida nesta Sexta

Tamanho do texto

Google Street View/Reprodução Estrutura será montada para atender a corrida noturna deste sábado (23), que acontecerá á partir das 16 horas.

Nesta sexta-feira (22), a Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) solicita atenção dos motoristas para o trecho da Avenida Afonso Pena em frente ao Aquário do Pantanal, que estará interditado, a partir das 23. O motivo da interdição é a montagem da estrutura para realização da corrida Noturna que será realizada no e no sábado (23), às 16 horas.

Os trechos que serão interditados para a corrida serão: O trecho da Avenida Afonso Pena, Avenida do Poeta até a Ivan Fernandes e Avenida Dr. Fadel Tajher entre Avenida Mato Grosso e Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo. O trecho ficará interditado até as 23h para a realização da corrida Noturna.