Agesul autoriza e obras na avenida interditada começam

A.Frota/PMD Convênio firmado pelo Governo do Estado destina R$ 871 mil para reparo da avenida

A Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) deu aval e as obras na Avenida Presidente Vargas em Dourados iniciaram nesta semana por parte da empresa contratada pela prefeitura local. A parceria do governo destinará R$ 871 mil de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do MS (Fundersul).

Nesta primeira etapa será realizada a execução de serviços de infraestrutura para reconstrução da macrodenagem de transposição do Córrego Laranja Doce. A previsão de conclusão é de 90 dias a contar da data de início da ordem de serviço, que será dada pela prefeitura.

“A Agesul tem tratado com máxima urgência todos os processos referentes a esta obra para que a prefeitura possa executar, o mais rápido possível, a reconstrução deste trecho”, destacou o secretário Adjunto da Seinfra e diretor Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Luis Roberto Martins de Araújo.

Melhoria da Trafegabilidade

Com o fechamento da avenida Presidente Vargas todo o trânsito da MS-156 foi desviado sobrecarregando o trânsito de vias auxiliares, como a Hayel Bon Faker. A avenida foi interditada em 2 abril, após o desmoronamento subterrâneo da antiga tubulação de água por onde passa o Córrego Laranja Doce, devido às fortes chuvas. A restauração da avenida foi viabilizada por meio de convênio com o Governo do Estado assinado na segunda quinzena de maio.