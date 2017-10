Acidente entre carro e caminhonete deixa dois mortos e quatro feridos

Koy Neves/90 Fm Gof ficou destruído com a batida

Duas morreram em um acidente na rodovia BR 262, em Ribas do Rio Pardo, na tarde desta sexta-feira (6). Um Volkswagen Golf acabou se chocando com uma caminhonete, deixando outras quatro pessoas feridas.

De acordo com as informações do site da rádio 90 FM, o Gof com placas do interior de São Paulo seguia para Ribas, a caminhonete com placas locais seguia para o município.

"Deslocamos com dois veículos, um resgate e uma viatura de salvamento. No local, havia seis vítimas, uma da camionete e cinco no veículo Golf. Três foram transportados para cidade de Ribas do Rio Pardo, junto com os corpos. O condutor da camionete também foi transferido para Ribas do Rio Pardo", explicou o tenente Rafael Xavier, do Corpo de Bombeiros, em entrevista a 90 FM.

O Golf ficou destruído e a camionete foi parar ao mato próximo a rodovia. A pista de rolamento ficou repleta de pedaços das peças dos automóveis. O investigador Fernando Pereira da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e o Delegado Dr. Rafael Kenji ajudaram a controlar o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, noticiou a 90 FM.

Apenas a identidade do motorista caminhonete foi divulgada, ele foi identificado pelos Bombeiros como José Antônio. Entre os sobreviventes do Golf estaria uma criança de três anos que teria sido salva pela cadeirinha. O motorista do carro de passeio e uma passageira que estaria atrás dele morreram no local.