Acadêmicos assinam termo do Vale Universidades Indígena

Tamanho do texto

Leca/Divulgação Candidato deve prestar atenção na data e local para assinar

Inicia nesta segunda-feira (10) a assinatura do termo para o Programa Vale Universidade Indígena (PVUI). A ausência do acadêmico-beneficiário na assinatura de termos implicará em sua automática desclassificação do processo seletivo 2019.

A Superintendência de Projetos Especiais (Suproes) da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) , que coordena o Vale Universidade Indígena, reforça que os candidatos habilitados deverão observar a data e a hora especificadas para comparecerem no endereço indicado.

O nome dos candidatos selecionados foi divulgado na última quarta-feira (5) no Diário Oficial do Estado (DOE/MS).