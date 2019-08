Abertura de empresas apresenta melhor quadro desde 2013

Divulgação/ Portal MS Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Pesquisas apontam que o quadro de economia de Mato Grosso do Sul vem melhorando. Relatório da Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul) mostra que o mês de julho apresentou o melhor resultado mensal de abertura de empresas desde 2013, com 757 novos processos.

Em janeiro e julho de 2019 foram registradas 4.196 novas empresas em todo o Estado, número só inferior ao ocorrido no mesmo período de 2013, ano em que a economia nacional viveu o melhor desempenho antes de entrar em crise.

Medidas de saneamento financeiro adotadas pelo Governo do Estado,aliadas a uma arrojada ofensiva para atração de investimentos, são apontadas pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, como fatores decisivos para proteger Mato Grosso do Sul da crise nacional e conseguir melhorar em muitos aspectos na economia.

“O governador Reinaldo Azambuja adiantou-se na adoção de medidas para corrigir as finanças do Estado, o que só agora o governo federal está fazendo com a Reforma da Previdência, com a MP 881. Além disso, temos um ambiente propício para os empresários interessados em investir. A política de incentivos, a localização estratégica, a logística favorável, nossa vocação para o agronegócio que continua em alta no mundo todo, temos todas essas condicionantes e o resultado vem na abertura de empresas, em postos de trabalho e no crescimento do PIB”, disse Verruck.

Segundo assessoria, a Jucems Digital está em atividade desde novembro do ano passado e permite que serviços como constituições, alterações, extinção e arquivamento de outros documentos de interesse do empresário, além de emissão de certidões, possam ser feitos de forma remota, pela Internet, a qualquer horário do dia. O sistema trouxe agilidade e simplicidade ao processo de abertura de empresas, um antigo gargalo que afetava o setor empresarial e que foi resolvido.

A maioria das empresas abertas em julho (463) é prestadora de serviços, 258 são do ramo comercial e 36 indústrias. Na geografia, Campo Grande lidera a atração de novos empreendimentos com 339, seguida de Dourados com 77, Três Lagoas com 30 e Ponta Porã, 25.