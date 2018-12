ELEMENTAR I – O salário de um vereador depende de vários fatores, entre eles estão a lei orgânica de cada município, a Constituição Federal e a receita total do município.

• • • • •

ELEMENTAR II - Além disso, a remuneração mensal dos senhores representantes do povo (vereadores) não pode ser superior a 75% do salário dos deputados estaduais.

• • • • •

TRANSPARÊNCIA – Para esclarecer o leito da coluna vou precisar de ajuda: Alguém pode ser objetivo na resposta detalhando com clareza quanto é que ganha um parlamentar estadual?

• • • • •

EXPECTATIVA I – Assim que Jair Messias Bolsonaro for investido no cargo de Presidente da República, os pequenos empresários acreditam na possibilidade de serem perdoados junto à Receita Federal.

• • • • •

EXPECTATIVA II – O Perdão para quem tem dívida até R$ 100 mil permitirá aos pequenos empresários retomarem suas atividades com geração de emprego e renda para milhares de brasileiros.

Victor Chileno Paulo Corrêa

• • • • •

FORTALECIDO – O deputado estadual Paulo Corrêa, se não houver algum tipo de obstáculo político, será guindado pela maioria presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

• • • • •

ESFREGANDO AS MÃOS – É inegável que o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, iniciará o segundo mandato administrativo com alteração considerável na estrutura do primeiro escalão.

• • • • •

RUMORES – O reeleito deputado estadual Professor Rinaldo Modesto de Oliveira, de acordo com os bastidores da política, teria sido sondado para o cargo de Secretário de Estado de Educação.

• • • • •

TERRA DA RAINHA – Sorrindo de orelha a orelha com o sucesso da FM Difusora Pantanal, o jornalista B. de Paula Filho, já começou arrumar as malas para desfrutar merecidas férias em Londres.

• • • • •

NO TOPO – E por falar na FM Difusora Pantanal, anunciante interessado em investir na líder precisa entrar na fila de espera. Antes de B. de Paula “a emissora apenas cochichava na cidade”.

• • • • •

CORRUPÇÃO – A ação da polícia que culminou com a prisão de três vereadores douradense confirma a máxima que diz: “Não basta ser sério, tem que parecer sério”.

• • • • •

SANTO AGOSTINHO

“Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem.”