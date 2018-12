Tamanho do texto

PLANO DIRETOR 1 - O prefeito Marcos Trad (PSD) esteve na terça-feira (4), na Câmara Municipal para entregar o projeto do Plano Diretor de Campo Grande e apresentar os vetos feitos no documento.

• • • • •

PLANO DIRETOR 2 – Ao todo são 34 vetos totais e sete parciais, das 156 emendas que constam no documento. Não foi possível notar possíveis manifestações contrárias dos vereadores.

• • • • •

DENGUE 1 - Um adolescente de 13 anos morreu vítima de dengue, na manhã de terça-feira (4), em Três Lagoas. Enquanto não houver a efetiva participação da comunidade o mosquito continuará fazendo vítima.

• • • • •

DENGUE 2 - Ele estava internado no Hospital Auxiliadora e teve complicações no quadro de saúde, sendo confirmado o óbito pela diretoria da unidade médica. E lamentável!

José Cruz/Agência Brasil Jair Bolsonaro e Sérgio Moro

• • • • •

EQUIPE 1 - Confirmado para o Ministério da Justiça e Segurança do governo Jair Bolsonaro, Sergio Moro anunciou na terça-feira (4) mais dois nomes para compor a pasta.

• • • • •

EQUIPE 2 - O secretário-executivo será Luiz Pontel, delegado da Polícia Federal, e o novo secretário Nacional de Segurança Pública vai ser o general da reserva Guilherme Teophilo.

• • • • •

LOBBY - É cada vez maior a mobilização política defensora das suplentes de deputada estadual Mara Caseiro e Dione Hashioka, do PSDB. A solução do problema depende tão somente do governador Reinaldo Azambuja.

• • • • •

ALMS 1 – Paulo Corrêa, deputado recentemente filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), tudo indica que tem o apoio da maioria para assumir a Presidência da Assembleia Legislativa.

• • • • •

ALMS 2 – Outro nome igualmente interessado na conquista da Presidência da Casa de Leis é o do também tucano Onevan José de Matos. O governador Reinaldo Azambuja apenas acompanha a disputa.

• • • • •

INCOMPREENSÍVEL 1 – O nome da deputada federal Tereza Cristina Corrêa da Costa para ocupar o cargo de Ministra da Agricultura ainda não foi completamente digerido por alguns segmentos da política.

• • • • •

INCOMPREENSÍVEL 2 – Outro nome na mesma situação é o futuro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Brasil, por certo, irá se surpreender com os representantes de Mato Grosso do Sul.

• • • • •

REFLEXÃO

“Talvez Deus não mude tua situação, mas Ele está usando essa situação para mudar você.”