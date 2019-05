Vídeo: deputado simula tiroteio na Câmara contra liberação de armas por Bolsonaro

Reprodução de vídeo Deputado Pastor Sargento Isidoro discursou deitado no chão com arma na mão ao lado de assessor após 'tiroteio'

O deputado federal Pastor Sargento Isidoro (Avante-BA) virou notícia ao fazer ontem uma performance teatral nos corredores da Câmara com uma arma na mão junto com assessor simulando suposta troca de tiros. Deitado no chão, Isodoro fez um discurso contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro que ampliou o porte de armas para vários segmentos. "Não é essa a nação que queremos, porque não somos os Estados Unidos", disse o deputado. Veja o vídeo.

• • • • •

Evangélicos contra decreto de armas

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr Cavalcante: evangélicos estão contra o decreto de Bolsonaro, mas rejeitam propostas de partidos de esquerda

Deputados da bancada evangélica vão tentar barrar na Câmara o decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza o porte de armas para várias categorias profissionais. Partidos da oposição como o PT, PSOL e Rede já apresentaram projetos de decretos legislativos visando a revogação da medida, mas os deputados evangélicos não querem se unir a eles, e apresentar um projeto próprio. "Estou conversando com vários deputados, e já temos vários que vão apoiar sim o decreto legislativo, desde que não seja apresentado por partidos de esquerda. Não apoiamos nada do PT. Se for do PT não terá nosso apoio", disse Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), deputado ligado ao pastor Silas Malafaia, ao jornal O Globo.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog