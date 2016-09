Fotos Álvaro Rezende/Correio do Estado Reprodução Peões capturaram a fujona no Hospital Regional

A visita inesperada de uma vaca provocou um rodeio improvisado na manhã deste sábado na área do estacionamento do Hospital Regional Rosa Pedrossian, no conjunto Aero Rancho em Campo Grande, chamando a atenção de visitantes, funcionários e pacientes. O show durou pouco. Alguns homens a cavalo dominaram a vaca e a amarraram em uma árvore no local.

