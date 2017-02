Temer promete afastar ministro que virar réu e volta a negar plano para brecar a Lava Jato

Tamanho do texto

André Duzek/Estadão Reprodução Temer volta a negar que seu governo queira frear a Lava Jato

Com o aumento dos rumores de que seu governo articula para brecar a Lava Jato (veja abaixo 'A Operação Torniquete'), Michel Temer convocou a imprensa hoje para negar qualquer tentativa de blindagem. "Se houver denúncia, que é um conjunto de provas, que eventualmente pode levar ao acolhimento, o ministro denunciado será afastado provisoriamente. Se acolhida a denúncia e o ministro se transformar em réu o afastamento é definido", afirmou Temer, ressaltando que "se alguém converter-se em réu estará afastado independentemente do julgamento final". O presidente ressaltou que diria "pela enésima vez" que o governo não quer interferir nas investigações. Ressaltou, entretanto, que só citação não pode ser prova de culpa. "Uma simples menção não pode ser modo definitivo de incriminar", alegou. (Com Estadão)

