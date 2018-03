Supremo pauta com urgência para esta quinta pedido para evitar prisão de Lula

Tamanho do texto

Cármen Lúcia disse que julgamento sobre habeas corpus preventivo foi pautado para amanhã devido à urgência

A presidente do Supremo, Cármen Lúcia, anunciou ontem (21) que o plenário da Corte deve julgar hoje o pedido de habeas corpus preventivo impetrado pela defesa para evitar a prisão de Lula, que pode ocorrer na segunda-feira, quando o TRF4 vai julgar seu último recurso em segunda instância contra a prisão. "Pela urgência será apregoado na pauta de amanhã por não haver possibilidade de pauta anterior, até porque o prazo é curto e na semana que vem teremos a Semana Santa”, disse Cármen Lúcia. Se a maioria dos onze ministros aceitar o pedido da defesa, Lula ficará livre da prisão mesmo após esgotados os recursos em segunda instância. A decisão valerá só para o do ex-presidente, e não muda o entendimento sobre prisão após condenação em segunda instância. (Com G1)

