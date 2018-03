Se voltar à Câmara, Marun pode virar alvo de pedido de perda de mandato

O Globo/Arquivo Reprodução Zveiter relatou de denúncia contra Temer na Câmara e virou alvo de Marun, agora pretende dar o troco

Do Lauro Jardim em blog no O Globo:



"Se concretizar mesmo a ameaça que fez de sair do ministério e voltar à Câmara para pedir o impeachment do ministro Luis Roberto Barroso, Carlos Marun vai enfrentar um deputado com quem se desentendeu no ano passado – Sergio Zveiter.



Hoje no DEM, Zveiter foi o autor do relatório na CCJ que pedia a admissibilidade da denúncia da PGR contra Michel Temer. Na ocasião, Marun, então vice-líder do PMDB, pediu a expulsão de Zveiter do partido (Zveiter não foi expulso, mas acabou indo para o DEM).



Agora, Zveiter prepara munição para o troco. Disse a parlamentares que, caso Marun leve adiante a proposta, será alvo de um pedido de perda de mandato.



O motivo seria realizar ato incompatível com o decoro parlamentar e abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso."

