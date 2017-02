Retrato do poder no Brasil

Twitter/Reprodução Moraes pisca para Lobão, presidente da CCJ que aprovou sua ida para o STF

A imagem do ministro licenciado da Justiça por ser candidato a vaga no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, piscando para o senador Edson Lobão (PMDB-MA), presidente da CCJ do Senado, que aprovou ontem a indicação dele para o STF por 19 votos a 7 após sabatina – feita pelo repórter-fotográfico Dida Sampaio do jornal O Estado de S.Paulo e postada pelo jornalista do Estadão José Roberto de Toledo @zerotoledo no Twitter na noite anterior fez sucesso nas redes sociais. A propósito, questionado, Moraes declarou que não abrirá mão de ser revisor da Lava Jato no Supremo, da qual Lobão é um dos vários aliados investigados.

