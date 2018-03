Olarte é condenado por lotar Prefeitura de Campo Grande de “servidores” sem cargos

Imagem Reprodução com foto de Deurico Ramos/CapitalNews Conforme o MP, Olarte promoveu 'inchaço' da máquina pública nomeando pessoas para vagas inexistentes

Acusado pelo Ministério Público Estadual de ter contratado muito mais servidores comissionados do que os cargos que haviam a ser preenchidos na Prefeitura de Campo Grande quando ocupou a cadeira de prefeito como vice, graças ao afastamento de Alcides Bernal pela Câmara, Gilmar Olarte foi condenado por improbidade administrativa a suspensão dos direitos políticos por 4 anos a contar do trânsito em julgado da sentença (esgotados os recursos) e a pagar R$ 100 mil de multa em benefício dos cofres municipais, além de perda de função pública, se estiver ocupando algum cargo. A decisão é do juiz David de Oliveira Gomes Filho, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, considerando "os danos causados ao patrimônio público diante do elevado inchaço da máquina além do permitido em lei". Conforme a ação, ao assumir a prefeitura, em abril de 2014, logo no primeiro mês o número de comissionados saltou de 706 para 912. Em setembro daquele ano o número inicial já havia dobrado, para 1.417. Cabe recurso.

