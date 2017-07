No “estilo Doria”, prefeito Marquinhos usa rede social e anuncia asfalto no Nova Lima

Reprodução de vídeo Em vídeo no Facebook feito ao lado de máquinas, Marquinhos anuncia nas redes sociais as obras de asfalto no Nova Lima

Assim como tem feito o paulistano João Doria, o prefeito de Campo Grande está usando as redes sociais para divulgar suas ações. Por meio de vídeo feito no bairro e postado no Facebook ontem, Marquinhos Trad (PSD) anunciou o início das obras de drenagem, esgoto e asfalto no Bairro Nova Lima situado na saída para Cuiabá. "Em breve os moradores vão dar adeus à poeira e aos transtornos causados pela falta de pavimentação". Veja o vídeo.

