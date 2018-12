Ministério do Trabalho será extinto e dividido entre outras três pastas, diz Onyx

Reprodução Onyx Lorenzoni diz que atribuições da pasta do Trabalho serão divididas entre outros três ministérios

O ministro da transição e futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou ontem (03) a extinção do Ministério do Trabalho. A atual estrutura da pasta será dividida entre outras três pastas. Em entrevista à Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, Onyx disse que a concessão de cartas sindicais ficará a cargo do Ministério da Justiça a ser comandado por Sérgio Moro, que também deve fiscalizar o trabalho escravo. A área de políticas de emprego será divididas entre o Ministério da Economia, de Paulo Guedes, e o Ministério Cidadania, de Osmar Terra. Com a decisão, o governo de Jair Bolsonaro deverá ter 22 ministérios, sete a menos do que a atual gestão. Ainda falta anunciar os nomes dos ministros do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos. Ouça aqui a entrevista.

