Marun sobre veto da Justiça à indicada para ser ministra: “É Cristiane e pronto”

Fotos Reprodução Após falar com Temer sobre Ministério do Trabalho, Marun afirmou que a ministra será Cristiane 'e pronto'

Embora a Justiça Federal tenha vetado a posse da escolhida por Michel Temer para ser ministra do Trabalho, depois da imprensa revelar que ela foi condenada em processo trabalhista por não pagar direitos de um ex-motorista da família, o Planalto insiste em manter a indicada do PTB: "É Cristiane Brasil e ponto", disse o ministro Carlos Marun da Secretaria de Governo, após se reunir com o presidente na tarde de ontem (09). O governo espera reverter no Supremo as decisões em primeira e segunda instâncias que proibiram a posse da filha de Roberto Jefferson, diz o blog Expresso da revista Época.

