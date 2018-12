Lula dispara, Bolsonaro rebate

Tamanho do texto

Bolsonaro postou a imagem acima no Twitter e frisou que Lula 'está preso, condenado por corrupção!'

Em sua primeira entrevista desde que foi preso, concedida por meio de troca de cartas com o jornalista Kennedy Alencar à BBC, Lula voltou a dizer que sua prisão foi "política" e afirmou:



– "Bolsonaro só ganhou porque não concorreu comigo".



No Twitter, Jair Bolsonaro publicou a imagem acima e respondeu:



– "Só não concorri com Lula porque ele está preso, condenado por corrupção!"

