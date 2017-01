Liberdade de Delcídio em risco

Veja/Reprodução Delcídio, na mira da Odebrecht

Por Renato Onofre no blog Radar da Veja:



"Uma delação premiada do pacote da Odebrechet ameaça a liberdade do ex-senador e ex-petista Delcídio do Amaral. O ex-presidente da Braskem Carlos Fadigas contou, em um dos quatro anexos de sua delação, como repassou 500 000 reais ao ex-líder do governo Dilma em troca de 'apoio' na aprovação do PRS 72/2010, que favoreceu a empresa em questões ligadas ao ICMS. Também há e-mails sobre o caso, em que Delcídio é tratado como 'Ferrari'. O problema para o ex-senador é que a negociata não consta da sua própria delação. Se ficar provado que escondeu isso, pode deixar sua fazenda de gado e voltar para trás das grades."

