Kemp vira “líder do governo” por um dia

Pouca gente percebeu... mas o deputado Pedro Kemp (PT) fez papel de "líder do governo" tucano de Reinaldo Azambuja terça (10), ao pedir a inclusão de projeto do Executivo na ordem do dia da primeira e única sessão na Assembleia da semana de feriadão prolongado em MS que comemora seus 40 anos hoje e o feriado nacional da Padroeira do Brasil, amanhã. Por acordo dos líderes de bancadas o projeto foi aprovado em primeira votação, e reorganiza o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência no Estado (Consep) e autoriza a eleição de seus novos conselheiros em novembro.



Sobre a inusitada "liderança", bem-humorado, o oposicionista Kemp explicou aqui ao Blog:



– "É que o líder do governo não estava presente e fui procurado pela presidente do conselho, que me pediu apoio explicando que esse projeto precisa passar pelas duas votações e ser sancionado pelo governador antes do final do mês, para regulamentar a eleição da próxima gestão no início de novembro."

