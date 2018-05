Jornalista Alberto Dines morre aos 86 anos

Facebook Reprodução Alberto Dines (1932 - 2018)

Morreu hoje aos 86 anos o jornalista, professor e escritor Alberto Dines, fundador do Observatório da Imprensa, que estava internado com pneumonia há dez dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nascido no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1932, Dines iniciou no jornalismo em 1952, na revista A Cena Muda. Depois, atuou em vários órgãos de imprensa ao mesmo tempo. Trabalhou para as revistas Visão e Manchete, e para os jornais Última Hora (de Samuel Wainer) e Tribuna da Imprensa. Em 1960 dirigiu o Diário da Noite, dos Diários Associados, e em 1962 virou editor-chefe do Jornal do Brasil, onde ficou por 12 anos e coordenou uma grande reforma gráfica. Desde 1963, era professor na PUC-RJ. Também atuou na "Folha de S.Paulo" e na Editora Abril e foi um dos fundadores do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), da Unicamp, onde criou em 1996 o Observatório de Imprensa, que acompanha o desempenho da mídia brasileira e que hoje divulgou a nota abaixo no Facebook.

