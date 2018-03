Hacker usa Whatsapp de Marun e pede R$ 6 mil ao deputado Elizeu: veja a conversa

Whatsapp Reprodução Prints do celular de Elizeu mostram conversa de deputado com hacker que clonou celular do ministro Marun

Quem hackeou o telefone do ministro Carlos Marun, conforme aqui divulgado, usou o Whatsapp na tarde desta quarta-feira (14) para pedir 6 mil reais ao deputado federal Elizeu Dionízio (PSDB-MS).



Conforme os prints acima da tela do celular do deputado, Elizeu mandou mensagem a Marun pelo aplicativo às 16h02 pedindo um encontro para falar sobre o MS. Quem usava o aplicativo do ministro respondeu pedindo "um favor", indagou se o deputado usava Banco do Brasil no celular ou computador e perguntou sobre seu limite diário de transferências.



Elizeu estranhou a pergunta, mas resolveu dar corda. Respondeu que teria "uns 20 mil" de limite e indagou o motivo da pergunta. Aí o hacker, falando no lugar do ministro, alega que esgotou seu limite de 20 mil reais e pediu 6 mil reais, que devolveria assim que o prazo de limite fosse retomado. Elizeu pede o número da conta e a pessoa passa contas e valores diferentes que somados totalizariam os 6 mil reais. Minutos depois o hacker pergunta de "deu certo?" Elizeu responde: "Já passei para o Banco do Brasil as contas já foram bloqueadas. Pra vcs pararem de roubar dos outros".



Depois, o deputado pediu ao seu assessor de imprensa, o jornalista Clodoaldo Silva, que ligasse no gabinete do ministro avisando sobre as mensagens. "Eu liguei. A informação da secretária foi de que ele já tinha sido avisado da clonagem hoje", disse o Clodoado ao Blog.

