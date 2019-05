“Faz parte da democracia perder ou ganhar” diz Sérgio Moro sobre o Coaf

José Matheus Santos/Diário de Pernambuco Reprodução Moro disse à imprensa no Recife que o Coaf vai continuar fazendo seu trabalho no combate ao crime organizado

Sérgio Moro lamentou hoje no Twitter a decisão da maioria dos deputados federais de retirar o Coaf do Ministério da Justiça, mas respeitou a decisão do Legislativo afirmando "faz parte da democracia perder ou ganhar", e frisou que: "Como se ganha ou como se perde também tem relevância". O ministro agradeceu aos "210 deputados que apoiaram o MJSP e o plano de fortalecimento do COAF". De Mato Grosso do Sul, cinco dos oito deputados votaram a favor da permanência do Coaf em seu ministério (leia aqui). Mais tarde, em evento no Recife, Moro disse à imprensa: "Embora o Coaf retorne para Economia, vai continuar fazendo trabalho que sempre realizou, de inteligência e prevenção de lavagem de dinheiro, que é extremamente importante para fins de prevenção e combate ao crime organizado, e identificação de patrimônio de criminosos. Então, a política de integração continua ainda que ele fique em outra pasta".

Sobre a decisão da maioria da Câmara de retirar o COAF do Ministério da Justiça, lamento o ocorrido. Faz parte da democracia perder ou ganhar. Como se ganha ou como se perde também tem relevância. Agradeço aos 210 deputados que apoiaram o MJSP e o plano de fortalecimento do COAF. — Sergio Moro (@SF_Moro) 23 de maio de 2019

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog