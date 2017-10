Era o contrário...

Imagem Google e foto Reprodução Parte da imprensa divulgou a 'indenização para presos' informada pela assessoria de Dagoberto, hoje corrigida em errata

Na terça, véspera do feriadão, a assessoria de Dagoberto Nogueira (PDT-MS) enviou release à imprensa informando que projeto do deputado federal que altera a Lei de Execução Penal e prevê "indenização para presos" mantidos em situação degradante havia sido aprovado na comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. A notícia foi publicada por alguns sites e jornais de MS. Na manhã desta sexta-feira 13, para azar de quem escreveu, tiveram de corrigir a informação. Em errata, a assessoria explica hoje à imprensa que o objtivo do projeto é o contrário do que havia sido antes informado: o texto "proíbe indenizações em dinheiro para presos". A matéria seguiu para apreciação final na CCJ da Casa, antes de ser enviada ao Senado.



P.S.: Em mensagem via WhatsApp ao Blog hoje, o Dagoberto justificou sua proposta: "Houve uma decisão onde, irresponsavelmente, um juiz mandou indenizar preso, por causa das más condições. Imagina se isso vira moda. Todos os presídios do Brasil estão em péssimo estado. Não haveria mais dinheiro, a não ser para pagar indenização".

