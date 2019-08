Em vídeo, Zeca convida petistas para atos da Caravana Lula Livre com Haddad em MS

Fotos Divulgação e vídeo Atos com Haddad serão no fim da semana que vem em Dourados e Campo Grande, diz Zeca em vídeo

O ex-governador Zeca, presidente estadual do PT, enviou vídeo na sexta (16) convidando lideranças e militantes petistas para atos de Fernando Haddad com a "Caravana Lula Livre" em Mato Grosso do Sul conforme já foi aqui divulgado. Zeca avisa que o primeiro evento será na sexta-feira da semana que vem, dia 23, às 16h, na Câmara de Dourados. No sábado (24) o ato será em Campo Grande, às 9h30, na sede da Federação dos Trabalhadores na Educação (Fetems). Antes que chegar a MS, Haddad visitará Cuiabá (MT) na quinta-feira. Veja o vídeo.

Zeca do PT anuncia em vídeo atos com @Haddad_Fernando em MS pic.twitter.com/b48Txg5Ccx — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) August 16, 2019

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog