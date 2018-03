Em vídeo, Carlos Marun acusa Barroso de atuação político-partidária no Supremo

Reprodução de vídeo Marun: 'Barroso foi advogado do terrorista Cesare Battisti e concedeu liberdade a Dirceu, Delúbio e Genoino'

Depois de ver no Jornal Nacional parte de suas declarações sobre o ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, ter alterado o decreto do indulto natalino concedido por Michel Temer, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, gravou na noite anterior um vídeo afirmando que "algumas questões foram esquecidas" na matéria levada ao ar pela TV Globo, e afirmou:



"O ministro Barroso, foi um bom advogado, tanto que foi advogado do terrorista Cesare Battisti. Como prêmio pelo êxito de sua atuação foi indicado pela presidente Dilma e pelo PT para o exercício da função de ministro do Supremo. Lá, diante do decreto de um indulto, em tudo semelhante a este, ele concedeu liberdade a José Dirceu, a Delúbio, a José Genoino. E agora, diante de um outro decreto semelhante, ele coloca a atuação do presidente Temer como um passe livre para a corrupção. Isso demonstra, evidencia atuação político-partidária. E é por isso que eu estou avaliando a possibilidade de pedido de impeachment do senhor Barroso." Veja a íntegra no vídeo abaixo.

