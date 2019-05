Depois da eleição, campanha continua

O Globo/Arquivo Reprodução Ato de apoio a Bolsonaro convocado para domingo busca levar para as ruas a prorrogação da campanha nas redes sociais

A eleição presidencial acabou com a vitória de Jair Bolsonaro, mas a campanha que não cessou nas redes sociais chegou às ruas depois dos protestos contra redução de verbas na educação que, conforme o presidente e seus apoiadores, serviram de pano de fundo para a bandeira "Lula livre" apoiada por sindicatos ligados ao PT. No contra-ataque, bolsonaristas convocam para o próximo domingo passeatas de apoio ao presidente. E isso já provoca atritos na base bolsonarista. Além de manifestação contrária à manifestação da deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) que não agradou apoiadores do presidente, a militância do capitão acusa o Movimento Brasil Livre (MBL) e suas lideranças, como o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), de "traição", por não apoiarem as manifestações do dia 26. Nas redes sociais, um boicote ao MBL já fez o movimento perder mais de 120 mil inscritos em seu canal no YouTube, diz a revista Época. Alguns observadores políticos avaliam o jogo como contraproducente. Advertem que, em partida ganha, prorrogação só favorece os perdedores.

