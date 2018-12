Corrêa assegura presidência e a disputa agora é por outros cargos na Assembleia

Fotos Paulo Francis/CampoGrandeNews e Facebook/Reprodução Gerson Claro, Herculano, Lucas de Lima e Coronel David com Corrêa que também tem o apoio de Londres

O deputado Paulo Corrêa (PSDB) já formou maioria para presidir a Assembleia a partir de 2019. Além da futura bancada do MDB, garantiu apoio do bloco G-6 recém-formado por Herculano Borges (SD) e pelos deputados eleitos Coronel David (PSL), Gerson Claro e Evander Vendramini (ambos do Progressistas), Lucas de Lima (SD) e Neno Razuk (PTB); dos reeleitos do DEM Barbosinha e Zé Teixeira; do deputado eleito Londres Machado (PSD). E hoje já teve o aceno positivo dos reeleitos petistas Cabo Almi e Pedro Kemp, que, se confirmados, somarão 17 dos 24 votos em favor do tucano. A disputa agora é por outras cadeiras na Mesa, principalmente a cobiçada primeira-secretaria que cuida das finanças da Casa, hoje comandada pelo democrata Zé Teixeira.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog