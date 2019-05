Convidado a sair do PDT, Jamilson Name fala em “bullying” e critica Dagoberto

Fotos Luciana Nassar/ALMS e Jamilson Name Jamilson enviou via WhatsApp o ofício de Dagoberto informando que a Executiva libera sua saída do partido

O deputado estadual Jamilson Name anunciou hoje que vai acionar a direção nacional do PDT após receber um ofício presidente estadual da sigla, o deputado federal Dagoberto Nogueira, avisando que ele pode se desfiliar da sigla sem risco de perda de mandato, já que tem manifestado esse interesse à imprensa. Jamilson enviou a cópia acima do ofício aqui ao Blog e disse à jornalistas na Assembleia que desde que se elegeu e após manifestar interesse em disputar uma cadeira de deputado federal, cargo ocupado por Dagoberto, tem sofrido "bullying" na sigla. O deputado estadual afirmou que não deseja deixar o PDT e teceu várias críticas a Dagoberto, a quem acusou de fazer o partido "declinar" históricamente sob seu comando. Jamilson acrescentou que Dagoberto não concorda que ele apoie o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e fala em disputar a prefeitura "mas não tem voto", e acusou o deputado federal de usar "o partido como moeda de troca".



Dagoberto postou vídeo no Instragram dizendo que ficou "indignado com a entrevista do deputado Jamilson" e acusa o parlamentar de "mentir". "Foi ele quem pediu pra sair aqui do partido. Ele que nos procurou e pediu sua saída, tanto é que ele deu várias entrevistas na imprensa local dizendo que ia sair aqui do partido e nós fizemos aquilo que ele pediu. E também é mentira que eu mandei (o ofício) no escritório dele. Eu entreguei para o pai dele, até para justificar que era ele que tava pedindo". Veja aqui o vídeo no Instagram de Dagoberto Nogueira e ouça abaixo as declarações de Jamilson.

