Comunistas de MS vão disputar o Senado e apoiar ao governo opositor de Azambuja

Mário Fonseca confirma pré-candidatura ao Senado e para o Governo comunistas devem decidir entre Odilon, Bluma ou Amaducci

O advogado Mário Fonseca, presidente do PCdoB em Mato Grosso do Sul, anunciou sua pré-candidatura ao Senado após reunião da sigla neste domingo. Com a deputada federal Manuela D'Ávila (RS) para a Presidência, em MS os comunistas também vão lançar candidatos a cadeiras de deputado estadual e federal. Para o Governo do Estado pretendem apoiar um nome de oposição ao governador Reinaldo Azambuja. "Estamos conversando com forças não estão alinahdas com o PSDB", disse hoje o advogado ao Blog. Além do PT, que tem o ex-prefeito de Mundo Novo Humberto Amaducci como pré-candidato ao Governo, Fonseca diz que seu partido está conversando com o PDT do juiz federal Odilon de Oliveira, e o PV do ex-vereador da Capital Marcelo Bluma.

