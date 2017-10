Comércio otimista, apesar dos impostos

Tamanho do texto

Ilustração/Reprodução No caso de jogos e consoles de videogames, impostos chegam a 72,18% do valor do produto lamenta a ACICG

Apesar de lamentar o peso dos impostos, comerciantes de Campo Grande estão otimistas em relação às vendas para o Dia das Crianças, quinta-feira (12). Pesquisa encomendada pela Associação Comercial e Industrial da cidade (ACICG) ao Centro Universitário Anhanguera revela que 97% dos entrevistados pretendem comprar presentes: para filhos (48%), sobrinhos (22%), netos (6%), irmãos (8%), afilhados (8%) e enteados (3%). As vendas seriam muito melhores o ano todo se não fossem os tributos, que chegam ao absurdo índice de 72,18%, por exemplo, no caso videogames – jogos e consoles. "Mesmo pagando os maiores impostos do mundo, o brasileiro não poupa esforços para agradar aqueles que ele ama", diz o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, afirmando que, apesar das crises, o cenário econômico tem dado sinais de melhora.

