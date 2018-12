Coaf aponta movimentação atípica na conta de ex-assessor de filho de Bolsonaro

Reprodução Flávio Bolsonaro disse no Twitter que nunca soube de algo que desabonasse a conduta do ex-assessor

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) rastreou movimentação bancária de R$ 1,2 milhão de janeiro de 2017 a janeiro de 2018 por Flávio José Carlos de Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente eleito, informa o Estadão de S.Paulo. Acionado pelo banco que considerou o valor atípico, o Coaf diz que os valores são incompatíveis com o patrimônio e renda do ex-assessor parlamentar. Policial militar, Fabrício atuava como motorista e segurança do deputado e foi exonerado em 15 de novembro deste ano. Ao Estadão, o ex-assessor disse não saber nada sobre o assunto. No Twitter, o deputado confirmou que Fabrício trabalhou com ele por mais de dez anos e que "nunca soube de algo de desabone sua conduta".

