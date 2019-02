Campo Grande é citada entre as dez capitais “mais felizes” para se viver

Flávio André/MTur 'Campo Grande se destaca por conservar a tranquilidade das cidades do interior', diz revista

Campo Grande foi elencada em sétimo lugar entre as 10 capitais "mais felizes do Brasil" pela revista Bula, que avaliou qualidade de vida, segurança e estabilidade financeira. "Mesmo com todas as facilidades dos grandes centros, a cidade de Campo Grande se destaca entre as capitais do país por conservar a tranquilidade das cidades do interior. Arborizada, a capital conta com dezenas de parques e áreas verdes preservadas", diz a revista. Veja aqui o ranking liderado por Florianópolis.

