Biocentrismo vai evitar a destruição do planeta, afirma ambientalista de MS

Tamanho do texto

Arquivo Pessoal/Reprodução Leonardo Duarte: pelo biocentrismo o homem passa a entender que faz parte da natureza

Idealizador da rede social de vida selvagem Biofaces e presidente da organização Panthera Brasil, que também é proprietário rural em Mato Grosso do Sul, o advogado de Campo Grande Leonardo Avelino Duarte disse hoje, Dia da Biodiversidade, ao site G1 da Globo (leia aqui), que o biocentrismo deve fazer os homens voltarem ao meio ambiente e evitar a destruição do planeta. “O homem é parte da natureza e sendo parte deve, necessariamente, aprender a conviver com outras espécies", afirmou o ex-presidente da OAB-MS.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog