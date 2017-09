Biffi vai se filiar ao PDT no dia 6 de outubro e desde já reforça a sigla com sindicalistas

Facebook Reprodução Dagoberto e Lupi que deverá vir a MS para a filiação de Biffi no PDT, onde já está seu ex-assessor Professor Bira, de Coxim

Depois de deixar o PT, o ex-deputado federal e ex-presidente regional do partido Antonio Carlos Biffi vai se filiar ao PDT no próximo 6 de outubro, em ato que deve contar com a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, em Campo Grande. A ida do ex-deputado (que era ligado ao ex-senador Delcídio do Amaral e não se afinou com a nova direção regional de seu antigo partido comandada pelo ex-governador e deputado federal Zeca que o substituiu na presidência regional) para a sigla trabalhista, já havia sido sinalizada pelo Blog em agosto (leia aqui).





Biffi, inclusive, já está reforçando seu novo partido. À convite do agora ex-petista, a cúpula do PDT comandada pelo deputado federal Dagoberto Nogueira estará recebendo hoje à noite a filiação do presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção e Mobiliário (Sintracom-MS) José Abelha Neto, e mais dois presidentes de sindicatos – Robson William Souza de Freitas, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos (STIMMME-MS); e André Luis Ferreira, do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho (Sintest-MS) – e cerca de 100 pessoas ligadas aos sindicalistas.



O evento com a presença do ex-ministro do Trabalho, Manoel Dias, será a partir das 19h no Sintracom-MS, ao nº 878 da Rua Maracaju, no Centro.

