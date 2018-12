Azambuja propõe a Sérgio Moro Central de Inteligência em MS contra o crime

Clodoaldo Silva/Divulgação Azambuja durante reunião do Fórum de Governadores com Sérgio Moro: '

Um documento com 21 propostas para a segurança na região de fronteira de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil foi entregue pelo governador Reinaldo Azambuja ao futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, durante o Fórum de Governadores, em Brasília. O tucano voltou a defender ações integradas das forças federais e estaduais e propôs a instalação, em Campo Grande, de uma Central Integrada de Inteligência, no combate ao tráfico e contrabando. "Esse núcleo de inteligência vai ser útil para pegarmos as grandes corporações do crime e para o fortalecimento das forças federais nas fronteiras. Hoje, a fronteira esta escancarada. Todos os governadores falaram na entrada de drogas. O Brasil não é o produtor. Se blindarmos a fronteira, vamos diminuir a violência em todas as regiões do Brasil", afirmou.

