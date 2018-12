www.MarcoEusebio.com.br Leonardo Duarte e 'Aconteceu no Cazaquistão', coletânea de crônicas que vai lançar no dia 4 na Le Parole

Há dois anos, o advogado Leonardo Avelino Duarte resolveu comentar com um enredo fictício a decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo, de afastar Renan Calheiros (MDB-AL) da presidência do Senado, não acatada pela Mesa Diretora da Casa. A postagem nas redes sociais acabou virando a crônica "O diálogo do advogado e seu amigo sobre Senado vs Supremo lá no 'Cazaquistão'" que foi aqui publicada. Os exóticos acontecimentos do poder que por muitas vezes supera a imaginação da ficção rendeu outras crônicas, que, a pedido de seus seguidores nas redes sociais, acabaram reunidas pelo ex-presidente da OAB-MS em uma coletânea intitulada "Aconteceu no Cazaquistão", que ele vai lançar na próxima terça-feira, dia 4 de dezembro, a partir das 18h, na Livraria Lê Parole, em Campo Grande.

