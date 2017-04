Por que escolher uma geladeira inox: apenas estética ou possui funcionalidade?

Istock Photos Escolha de geladeira vai além do quesito estético e pode interferir na sua praticidade do dia a dia

A estética e a aparência são um dos principais motivos que nos levam a comprar esse ou aquele eletrodoméstico. É claro que o desejo é escolher o que mais combina com a sua cozinha, mas também é importante levar em consideração outros aspectos, como durabilidade, praticidade e funcionalidade. Uma dúvida comum no momento da compra é: vale a pena investir em uma geladeira inox? E a resposta é simples: sim!



Os eletrodomésticos em inox chamam a atenção pelo design e oferecem um toque de modernidade à cozinha. Porém, além de bonitos e sofisticados, proporcionam vantagens que não se resumem a apenas isso, portanto, devem se manter em alta ainda por muito tempo. O inox – ou aço inoxidável – é uma liga metálica, geralmente formada por cromo e ferro, que apresenta qualidade melhor e oferece mais durabilidade em relação aos aços comuns.



Vantagens da geladeira inox

Como já vimos anteriormente, por suas propriedades, o aço inox oferece muitos benefícios aos eletrodomésticos, em especial aos refrigeradores:

● Conservam melhor os alimentos, já que o material é mais resistente à alteração de temperatura;

● Não sofrem corrosão e nem enferrujam em locais muito úmidos;

● É bem mais fácil de mantê-los limpos, pois são práticos na hora da limpeza;

● Mantêm-se protegidos nas variações de temperatura, garantindo a durabilidade;

● Têm vida útil mais duradoura do que os da linha branca;

● Oferecem recursos para facilitar organização e armazenamento adequado das comidas e bebidas;

● Deixam um ar mais moderno e sofisticado, contribuindo com a decoração da cozinha.

O mercado de eletrodomésticos é bem vasto e oferece modelos de geladeiras com apenas as portas de inox enquanto as laterais são feitas de outro material, além de refrigeradores totalmente produzidos neste material.



A grande diferença entre essas opções são: valor, durabilidade e estética, que vai depender da sua cozinha. Se ela for planejada e o refrigerador ficar embutido, a opção com apenas a porta em inox te atende perfeitamente.



Uma desvantagem em relação à compra é que, se você gosta de objetos coloridos e de uma cozinha cheia de enfeites, essa não é a opção mais indicada, já que é mais neutra e discreta. As geladeiras desse tipo são mais indicadas para cozinhas que não têm muitos itens à mostra – como aquelas planejadas, nas quais tudo tem seu lugar certo.



Cuidados necessários com eletrodomésticos em inox

A linha prata ou inox é mais moderna e oferece sofisticação ao ambiente, entretanto, precisa de alguns cuidados especiais. Para a limpeza, é importante usar somente água, pano e sabão neutro. Álcool, produtos com cloro, amoníaco, removedores, palha de aço e saponáceo estão proibidos, pois podem danificar as partes metálicas dos eletrodomésticos.



Para manter a geladeira sempre brilhando, é recomendado passar, diariamente, um pano seco para tirar a poeira, em seguida um pano úmido com detergente neutro e secar com pano limpo para dar brilho seguindo sempre a direção do fio do inox – geralmente, na vertical.