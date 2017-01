Secretaria de educação e Ceada travam batalha sobre atendimento a deficientes auditivos

Tamanho do texto

Secretária Maria Cecilia Motta garante que a alteração do funcionamento do CEADA (Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação) irá ajudar na socialização dos deficientes da audiocomunicação. Os alunos atendidos pelo Centro serão realocados para o ensino regular, com atendimento especializado disponível para essa transição.

Secretaria de Educação não irá retroceder quanto à decisão envolvendo CEADA